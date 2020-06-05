К. Косачев: Работа по продвижению русского языка за рубежом должна проводиться с учетом целевой аудитории

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу разработки государственной программы поддержки и продвижения русского языка за рубежом.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в совещании у Министра просвещения РФ Сергея Кравцова по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

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Мероприятие состоялось в рамках выполнения перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по русскому языку при Президенте РФ от 1 марта 2020 года.

Совещание прошло в режиме видеоконференции с участием представителей МИД России и Россотрудничества.

Помимо заявленной темы, были затронуты вопросы аналитической и кадровой работы, продвижения методик преподавания.

Константин Косачев

Константин Косачев акцентировал внимание на необходимости дифференцированного подхода к работе с различными категориями иностранцев, изучающих русский язык — приезжающих в Россию на учебу, изучающих русский язык за рубежом и наших зарубежных соотечественников.

«Программы и методики обучения необходимо разрабатывать с учетом целевой аудитории», — подчеркнул парламентарий.

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