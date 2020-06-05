Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1705.06.2020 19:26

Начинаются тренировки резервного экипажа корабля «Союз МС-17»

Сегодня, 5 июня 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась тренировка резервного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17», который был назначен в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В составе экипажа — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Космонавты закрепили навыки управления кораблем на комплексном тренажере «Союз МС» с учетом возможных нештатных ситуаций. По словам инструктора ЦПК Дмитрия Вовка, в программу тренировки, запланированной для участников экипажа, входили следующие операции: расстыковка от Международной космической станции и срочный спуск с околоземной орбиты, который был необходим по причине «пожара на корабле».

Инструктор экипажа назвал нештатные ситуации, с которыми столкнулись Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин во время тренировочного полета на корабле: «Произошел отказ двигательной установки при выполнении тормозного импульса, отказ системы управления спуском».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» с космодрома Байконур запланирован на октябрь 2020 года. В основной экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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