Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дежурный по планете05.06.2020 18:35

Новый сезон программы «Дежурный по планете»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организаторами программы «Дежурный по планете» объявляет о начале приема заявок от учащихся школ на конкурсы нового сезона 2020-2021 гг. В финальном мероприятии «Космической смены Сириус 2021» примут участие 120 лучших школьников, которые будут сформированы в команды, реализующие космические проекты под руководством экспертов российской ракетно-космической отрасли.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

«Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками»;

«Космическая робототехника — роверы»;

«TerraNotum» — предусматривается участие в двух номинациях: «Мой CubeSat» и «Земля из космоса»;

«Цифровой лесничий»;

«Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект»;

«Прикладные космические системы — научные эксперименты».

Участники программы смогут получить дополнительные баллы в «индивидуальные достижения» на различных этапах конкурсов от партнеров программы «Дежурный по планете» — ведущих вузов Российской Федерации. Приглашаем всех учащихся к участию в конкурсах! Они помогут погрузиться в самые современные методики инженерных и космических технологий и применить свои знания по физике, математике и другим школьным предметам.

Заявки на участие принимаются в группе официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте с 1 июня до 10 сентября 2020 года.

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