ООО «Газпром недра» организовало мероприятия в честь Дня эколога

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 июня 2020, 17:10

По случаю Дня эколога, который отмечается в России 5 июня, в ООО «Газпром недра» состоялся ряд мероприятий.

Накануне праздника, 4 июня, работники из Тюмени высадили кусты сирени около Тюменского специализированного дома ребенка. Посадка кустарников была организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в регионе. Уже в следующем году сирень разных сортов будет радовать горожан обильным цветением.

Также все желающие сотрудники предприятия в разных городах России присоединились к всероссийской акции «Сад памяти» и высадили во дворах или на садовых участках деревья в память о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. Кроме того, в филиалах компании проходят фотоконкурсы на экологическую тему. Работники ПФ «Костромагазгеофизика», поддерживающие мировой тренд на устойчивое потребление и производство, положительно влияющее на климат, в День эколога отказались от личного и общественного транспорта. А сотрудники Управления по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири Красноярск) провели акцию в поддержку красноярской региональной общественной организации помощи животным «Хвостатики» — собрали 50 кг корма и предметов первой необходимости для питомцев приюта.

«Мы рассматриваем экологическую безопасность в качестве одного из основных элементов системы управления. Мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, внедрены практически во все производственные процессы на суше и континентальном шельфе. Именно поэтому в компании День эколога отмечается не только как профессиональный праздник узких специалистов, а как символ нашей деятельности в целом. Инициативы сотрудников в честь этой даты также всегда поддерживаются», — сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO 45001.

В ООО «Газпром недра» утверждена Экологическая политика, основанная на корпоративной Экологической политике ПАО «Газпром». Компанией предпринимаются все возможные шаги, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение в своей деятельности всех требований законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в области экологической безопасности.

В компании ведется постоянная работа с целью улучшения системы экологического менеджмента, приоритетом при организации обращения с отходами производства и потребления является их утилизация, на всех производственных объектах осуществляется производственный экологический контроль. Также компанией ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды как на объектах суши, так и на континентальном шельфе, ежегодно проводятся компенсационные мероприятия по выпуску молоди ценных пород рыб в реки России.

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