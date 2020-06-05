Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания принимает меры к защите прав граждан, проживающих в доме-интернате «Милосердие»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания провела проверку полноты принятых мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции, в ходе которой выявила нарушения в деятельности государственного бюджетного учреждения «Республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие».

Установлено, что в учреждении не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались. В результате, тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых.

В целях устранения нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокурор Пригородного района внес представление директору учреждения.

Рассмотрение представления и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры.

По инициативе прокуратуры следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка.

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