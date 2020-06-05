Сделка «Газпрома» по проектному финансированию Амурского ГПЗ получила международные премии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

5 июня 2020, 20:00

Сделка Группы «Газпром» по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на общую сумму 11,4 млрд евро получила премию в номинации «Российская сделка года под покрытие агентств экспортного кредитования» в ежегодном рейтинге агентства TXF «10 лучших сделок года по экспортному финансированию» (TXF Perfect 10 Export Finance Deals of the Year).

Ранее, 15 мая, сделка получила премию агентства Proximo «Лучшая сделка 2019 года Европы, Ближнего Востока и Азии» в номинации «Нефть и газ Евразии».

Высокая оценка сделки подчеркивает качество ее структуры и значимость для международного финансового сообщества.

Использование «Газпромом» методов проектного финансирования обеспечивает диверсификацию источников заимствований, дальнейшее повышение эффективности и прозрачности реализации ключевых инвестиционных проектов. Компания планирует расширять практику применения методов проектного финансирования при реализации инвестиционных проектов.

Справка

23 декабря 2019 года ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ПАО «Газпром» завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. Финансирование предоставляют 22 банка из Европы, Азии и России. Сделка является беспрецедентной в истории «Газпрома» и одной из крупнейших в Европе за последние годы.

TXF и Proximo — информационные агентства, специализирующиеся на публикации новостей, комментариев, аналитики в отношении тенденций и событий в рамках международных сделок по финансированию крупных проектов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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