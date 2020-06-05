7 новых объектов газоснабжения будут построены в Дагестане

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 июня 2020, 17:45

В Республике Дагестан в 2020 году планируется провести строительно-монтажные работы подводящих газораспределительных сетей общей протяженностью 49,41 км. Ввод новых объектов газоснабжения в эксплуатацию создаст необходимые условия для подключения к газу Гумбетовского и Хунзахского районов Дагестана, а также всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Матлас».

По результатам закупочных процедур договор на проведение строительства работ заключен между ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Стройгазкомплект».

«Реализация проекта позволит газифицировать 21 населенный пункт, 2906 домовладений, 15 котельных в вышеуказанных районах, а также военный городок в Хунзахском районе. Мероприятия окажут существенное влияние на социльно-экономическое развитие Республики Дагестан и повышение уровня жизни людей», — отметил исполнительный директор ООО «Газпром газораспредление Дагестан» Ризван Газимагомедов.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

«Газпром газораспределение Дагестан» обслуживает порядка 11 354,4 км газовых сетей Республики Дагестан.

В рамках Программы газификации регионов РФ в Республике Дагестан с 2007 по 2015 год завершено строительство 85 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Ботлихском, Цумадинском, Табасаранском, Ахтынском, Докузпаринском, Гергебильском, Унцукульском, Хасавюртовском, Бабаюртовском районах республики, общей протяженностью более тысячи километров. Газифицировано свыше 20 тысяч домовладений и 300 котельных в горных районах республики.

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