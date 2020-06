Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Prezydent RP i szef resortu obrony na ćwiczeniu Anakonda-20

Akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie na Centralny Poligon Sił Powietrznych – zbiórka o godz. 13.00 (dla wozów transmisyjnych godz. 12.00) na parkingu Komendy CPSP (ul. Poligonowa 1, Ustka). Dziennikarze i fotoreporterzy zostaną przetransportowani na miejsce wydarzenia pojazdem wojskowym. Wjazd na teren poligonu tylko dla wozów nadawczych. WAŻNE: odległość od strefy wozów transmisyjnych do miejsca oświadczeń medialnych wynosi ok. 300 m.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr PESEL, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, markę i numer rejestracyjny pojazdu) przyjmuje mjr Karolina Krzewina-Hyc (tel. 519 038 648) za pośrednictwem poczty elektronicznej: do 6 czerwca br. (sobota) do godz. 16.00.

Source: President of Poland in Polish