Valsts prezidents ar skolēniem pārrunā mūsdienu demokrātijas izaicinājumus

5. jūnijā Rīgas pilī viesojās un ar Valsts prezidentu Egilu Levitu tikās Demokrātijas nedēļas eseju konkursa laureāti un viņu pedagogi no dažādām Latvijas skolām – Ērgļu vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 3. vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas.

“Ideja par Demokrātijas nedēļu dzima šeit, Rīgas pilī, kad pie Valsts prezidenta solidaritātes sarunu ciklā viesojās dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, tai skaitā jaunieši. Izskanēja doma par demokrātijas svinēšanu, ko dzirdīgas ausis un darbīgas rokas attīstīja līdz Demokrātijas nedēļai maijā, kas būtu līdzvērtīga Patriotu nedēļai novembrī. Tas ir ļoti vērtīgi, ka jūs piedalījāties Demokrātijas nedēļas eseju konkursā, jo demokrātija nav tik pašsaprotama, kā tas šķiet. Kā jau jūs paši savās esejās rakstāt – Latvija nenokrita no gaisa, to vajadzēja izcīnīt, to vajadzēja gribēt. Pēc tam bija jāiestājas par demokrātiju, un tas ir jādara vēl aizvien. Ja to nedara, demokrātija sabrūk. Tāpat es ļoti priecājos par to, ka jūs, rakstot esejas, esat izzinājuši arī savas ģimenes vēsturi, jo valsts ir abstrakta, bet tā kļūst konkrēta caur cilvēkiem. Līdz ar to valsts vēsture vienlaikus ir arī cilvēku vēsture – jūsu vēsture, un tā vieno iedzīvotājus. Jūsu esejās tas labi parādās,” uzrunājot skolēnus un pedagogus, teica Valsts prezidents Egils Levits.

Valsts prezidents ar skolēniem pārrunāja mūsdienu demokrātijas apdraudējumus un to, ar kādām metodēm demokrātiju var stiprināt. Skolēni uzsvēra ne tikai dezinformācijas un populisma bīstamību, bet arī kritiskās domāšanas un iesaistes mazināšanos, jo, citējot skolēnus, “demokrātija pieprasa domāšanu, ieinteresētību, pilsonisku aktivitāti un izglītošanos”. Pēc sarunas ar Valsts prezidentu skolēni un skolotāji devās ekskursijā pa Rīgas pili.

No 19. aprīļa līdz 4. maijam skolēniem un studentiem bija iespēja piedalīties Demokrātijas nedēļas eseju konkursā, atbildot uz jautājumiem: “Ko mani senči sagaidīja no Latvijas valsts pirms 100 gadiem un Atmodas laikos? Ko gaidu no savas valsts tagad?” Eseju garums varēja būt no 140 zīmēm, kas ir viens ieraksts mikroblogošanas vietnē “Twitter”, līdz aptuveni vienai lapaspuse. Skolēnu un studentu esejas vērtēja vadošo augstskolu docētāji, kā arī Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība. Uzvarētājiem bija iespēja tikties ar paša izvēlētu politiķi. Ar Valsts prezidentu bija izvēlējušies tikties seši skolēni.

