Встреча с деятелями культуры

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Очень рад всех вас приветствовать в день рождения нашего великого поэта и поздравить с Пушкинским днём и Днём русского языка.

Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны – и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно.

Александр Сергеевич Пушкин – это не только достояние русской и мировой культуры. Он признан – вы это знаете лучше, чем кто-либо другой – основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет ещё и статус международного праздника, так как русский – один из официальных языков Организации Объединённых Наций.

Смотрите также

Для нашей страны русский язык – много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте. В этих качествах языка, наверное, и секрет величия и притягательности русской литературы, русской культуры, которая восхищает весь мир, служит эталоном для многих жанров мирового искусства.

Вам, дорогие друзья, это, конечно же, хорошо известно. Отечественная культура, литература, русский язык для вас, для вашего творчества имеют непреходящее значение.

Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить всех, кто в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал всё, чтобы культурная жизнь России не прерывалась, чтобы наши граждане, молодые люди, молодёжь могли смотреть онлайн-трансляции спектаклей, лекции послушать, онлайн-концерты послушать, экскурсии совершить.

Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное, чтобы поддержать людей.

Конечно, для вас, для ваших коллег это был также трудный период – и в творческом, и в финансовом, и даже в управленческом плане. Вы знаете, Правительству, Минкультуры, регионам было дано поручение внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего связанные с выполнением государственных заданий, дать предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за введённых ограничений. Кроме того, культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки.

Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идёт доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нём и вопросы деятельности учреждений культуры.

Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учётом наших долгосрочных целей развития. Будут вноситься корректировки и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура».

Все такие решения – и об этом мы с коллегами из Правительства договорились – будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер, к которым, безо всякого сомнения, принадлежит и культура.

Такое обсуждение, как вы знаете, идёт все последние недели, и сегодня хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и, главное, получили бы стимул для продолжения работы, могли активно развиваться в будущем.

Давайте обо всем этом и поговорим сегодня.

Продолжение следует.

MIL OSI