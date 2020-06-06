В. Матвиенко: День русского языка служит укрепляющей основой российской государственности

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации поздравила коллектив Всероссийского музея А.С. Пушкина с Пушкинским днем России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поздравила коллектив Всероссийского музея А.С. Пушкина с Пушкинским днем России.

«В день рождения великого русского поэта и писателя мы также отмечаем День русского языка, который объединяет наш многонациональный народ, служит укрепляющей основой российской государственности», — говорится в телеграмме, направленной директору музея Сергею Некрасову.

Как отмечается в тексте послания, талант нашего знаменитого соотечественника принес русскому языку мировую славу. «Всю красоту и богатство сумел передать Александр Сергеевич Пушкин в своих произведениях, благодаря которым русская самобытная культура стала понятна людям разных стран».

«Мы по праву можем гордиться тем, что говорим на языке литературных гениев – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова. Их творчество спустя столетия – немеркнущий эталон мастерства», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации выразила благодарность коллективу Всероссийского музея А.С. Пушкина за плодотворную работу, научные исследования и просветительскую деятельность, сохранение для потомков исторического наследия.

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