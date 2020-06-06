Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills06.06.2020 09:08

Роскосмос готовится к корпоративному чемпионату по стандартам WorldSkills

С 17 по 30 августа 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» проведет V корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса» в новых форматах. Он проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем слияния лучших практик и профессиональных стандартов.

В частности, в дистанционном формате будут проведены такие компетенции, как: «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная автоматика», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Инженер-технолог», «Охрана труда», «Рекрутер», «Электромонтаж», «Интернет-маркетинг»; в распределенном формате — компетенции: «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника», «Инженерия космических систем».

По компетенциям в соревнованиях от организации принимают участие работники дочерних предприятий российской ракетно-космической отрасли в возрасте до 49 лет. Победители каждой компетенции войдут в состав Сборной Госкорпорации «Роскосмос» для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech — 2020.

Участие Госкорпорации «Роскосмос» в движении WorldSkills позволяет наращивать кадровый потенциал и компетенции для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности.

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