А. Кутепов подготовил ряд предложений в области авиастроения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор попросил помощника Президента РФ рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил ряд предложений в области авиастроения, которые он направил помощнику Президента России Максиму Орешкину.

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Вопросы развития отечественного авиастроения в настоящее время очень остро стоят в повестке развития экономики Российской Федерации, наряду с вопросами импортозамещения и развития воздушных перевозок, отмечается в письме на имя Максима Орешкина.

Вопросы развития отечественного авиастроения в настоящее время очень остро стоят в повестке развития экономики Российской Федерации

Андрей Кутепов подчеркнул, что ряд показателей государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности» не достигнут. «В качестве причин обозначены в том числе санкционный режим, снижение поставок SSJ-100, неудовлетворительный имидж самолета, отсутствие отечественных серийно выпускаемых сертифицированных материалов для создания современных композиционных материалов и полуфабрикатов с приемлемыми физико-механическими характеристиками, отсутствие доступных на рынке серийных отечественных образцов механообрабатывающих станков, установок для термообработки, испытательных машин и прочих, удовлетворяющих жестким авиационным требования».

Сенатор напомнил, что Правительством РФ был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства на Казанском авиационном производственном объединении имени С.П.Горбунова. В производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка трехсот предприятий, из которых 95 процентов — российские заводы. По предварительным расчетам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 миллиардов рублей в год.

Разработка была востребована и в 2006 года ОАО «Туполев» заключило контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 единиц, а также имело протоколы о намерениях 24 авиакомпаний еще на 297 самолетов. «Однако серийное производство данной модели так и не было начато, проект не получил финансового обеспечения, не вошел в федеральную программу развития авиационной промышленности, несмотря на то, что этот самолет соответствовал нашим авиалиниям ближней и средней дальности, по расходам топлива не уступал зарубежным судам и состоял почти на 100 процентов из отечественных комплектующих. В 2016 году в Ульяновском филиале КБ Туполева, рассматривалась возможность возобновить работы по Ту-334, с использованием современных 3D технологий. В текущей ситуации проект не реализуется», — отметил Андрей Кутепов.

Сенатор указал, что технические характеристики воздушных судов серии SSJ-100 существенно ограничивают их эксплуатацию на различных типах ВПП региональных аэродромах. «Кроме того, для локализации их производства требуется реализация программы импортозамещения комплектующих изделий данных воздушных судов. Доля иностранных комплектующих первоначально составляла около 80 процентов, а на середину 2018 года — порядка 68 процентов. Продвижение SSJ-100 на рынки сопряжено со значительными трудностями, связанными как с его техническими проблемами и организацией сервисного обслуживания, так и с жёсткой конкуренцией со стороны иностранных производителей авиационной техники».

«Учитывая низкий клиренс самолетов «Сухой — Суперджет», что существенно сократит возможность их использования во всех аэропортах Российской Федерации, предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство», — полагает сенатор.

Андрей Кутепов также затронул вопросы производства вертолетов. По его мнению, необходимо предоставить субсидии на финансирование затрат изготовителям воздушных судов и их составных частей, а также российским организациям на возмещение части затрат на поставку новой вертолетной техники взамен вертолетов, сданных на утилизацию, обеспечивающих транспортную мобильность населения отдаленных и труднодоступных районов.

Парламентарий отметил, в частности, что в Дальневосточном федеральном округе сформировался запрос на развитие малой авиации и вертолетного парка. «Например, на Камчатке вертолет является и единственным видом транспорта для доставки жителей удаленных поселков домой и туристическим транспортом. При таких обстоятельствах расширение спектра вертолетных маршрутов и перевозок будет способствовать и развитию туризма в регионах ДФО и обеспечению транспортной доступности населения».

Необходимо рассмотреть возможность реализации программы субсидирования производителей вертолетной техники с механизмом финансирования, аналогичным правилам предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники либо иного механизма, в котором будет предусмотрено частичное государственное финансирование при приобретении новых вертолетов, считает сенатор.

Дополнительные меры государственной поддержки авиакомпаний при приобретении воздушных судов позволят в дальнейшем сохранить стоимость авиаперевозки на доступном для потребителя уровне, подчеркнул сенатор.

Рациональное использование авиационной техники позволит расширить существующую маршрутную сеть, обеспечить транспортную доступность для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с отсутствием аэропортовой инфраструктуры, развить внутрирегиональную авиацию, указал Андрей Кутепов.

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