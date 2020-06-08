А. Майоров: Программа льготной сельской ипотеки очень востребована

Source: Russia – Council of the Federation

По оценкам Министерства сельского хозяйства России, уровень финансирования Госпрограммы может позволить улучшение жилищных условий более 11 тыс. семей.

Сельская ипотека — один из наиболее востребованных механизмов в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», считает председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

Сенатор напомнил, что этот механизм предусмотрен в реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» направления «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Госпрограммы.

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«Заемщик единожды может получить льготную ипотеку по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых со сроком ипотечного кредитования до 25 лет. Предельная величина ипотеки – до 5 миллионов рублей включительно для сельских территорий Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, до 3 миллионов рублей включительно – в других субъектах Российской Федерации. Собственное участие заемщиков – не менее 10 процентов от общей стоимости строительства или приобретения жилья», – пояснил глава Комитета СФ.

Заемщик единожды может получить льготную ипотеку по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых со сроком ипотечного кредитования до 25 лет

По его словам, льготной ипотекой уже воспользовалось 3,8 тыс. человек в 61 регионе страны, выдано кредитов на сумму 7,7 млрд рублей. Совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей.

Сенатор подчеркнул, что высокая активность сельчан наблюдается в Ленинградской и Новосибирской областях, в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии.

В связи с высокой востребованностью этого механизма Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение об увеличении количества уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Прием документов от финансовых учреждений планируется провести до 3 июня 2020 г. По оценкам Министерства, уровень финансирования Госпрограммы может позволить улучшение жилищных условий более 11 тыс. семей.

«Отрадно, что программа льготной сельской ипотеки очень востребована, мы поддерживаем Минсельхоз РФ в проработке вопроса увеличения суммы финансирования для дальнейшего развития этого механизма», – отметил Алексей Майоров.

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