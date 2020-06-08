А. Пронюшкин: Владимирская область поддерживает производство уникальных тест-систем для определения антител к коронавирусу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил в региональное предприятие, производящее медицинские маски и защитные костюмы.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области совместно с губернатором региона Владимиром Сипягиным СипягинВладимир ВладимировичГубернатор Владимирской области и делегацией министерства промышленности и торговли России посетил предприятие по производству медицинских масок и защитных костюмов, а также лабораторию по производству тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

Смотрите также

До недавнего времени производительность линии составляла 200 тыс. штук медицинских масок и до 6 тыс. штук защитных одноразовых костюмов в сутки. Запущенная в мае этого года автоматизированная линия по выпуску масок позволила увеличить объем производства до 400 тыс. штук в сутки.

В лаборатории производят тест-системы для выявления специфических антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа. Этот тест уникален тем, что позволяет выявить антитела сразу всех трех классов к COVID-19. Текущий объем производства составляет около 100 тыс. тестов в сутки, в будущем компания планирует внедрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную практику.

«Администрация Владимирской области поддерживает производителей региона, всегда старается идти навстречу и обеспечить оптимальные условия для роста и развития», — отметил Александр Пронюшкин.

MIL OSI