Встреча с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства поздравил жителей региона со 100-летием Республики Карелия.

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В.Путин: Артур Олегович, добрый день!

А.Парфенчиков Парфенчиков Артур Олеговичглава Республики Карелия : Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Артур Олегович, сегодня торжественный день – республика отмечает 100‑летие со дня образования. Действительно, 8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны и дальше – Республики Карелия. За эти годы разные были преобразования, мы с вами это хорошо знаем. И жители республики это тоже знают хорошо. В любом случае республика развивалась и развивается, развивается успешно в целом, хотя не без проблем и вопросов, которые, конечно, есть везде, и в Карелии они тоже есть. Мы сейчас об этом тоже поговорим.

Я вначале хочу вас поздравить ещё раз со 100‑летним юбилеем и всех, кто проживает в Карелии, ну а начать разговор нам придётся всё‑таки с традиционных на сегодняшний день вопросов, а именно с вопросов борьбы с коронавирусной инфекцией. Как обстоят здесь дела? Какова ситуация в данный момент? Что сделано для преодоления пандемии? Как организуются выплаты медицинским работникам? Как поддерживаются предприятия пострадавших отраслей? Как идут социальные выплаты, предусмотренные для граждан? И конечно, в целом хотелось услышать ваши оценки социально-экономического положения.

Прошу вас.

А.Парфенчиков: Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь, конечно, спасибо за тёплые, искренние слова, поздравления с нашим юбилеем. Понятно, что он проходит в непростой обстановке, и конечно, я начну свой доклад с текущей оценки эпидситуации в регионе.

По данным Роспотребнадзора, сегодня, на 8 июня, в Карелии выявлено 656 инфицированных, из них 406 заболело коронавирусной инфекцией, выздоровело на сегодня 246 больных. К сожалению, на утро сегодняшнего дня у нас было трое погибших, за сегодняшний день умерло ещё двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции «Беломорская», 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей. Поэтому, к сожалению, мы сегодня к трём погибшим получили ещё две смерти и, конечно, соболезнуем родным и близким.

Тем не менее в целом ситуация в республике контролируется, коэффициент заболеваемости меньше 107 – 106,7 на 100 тысяч населения. Он стабильно ниже уровня заболеваемости в Российской Федерации в целом и на северо‑западе. Вместе с тем надо отметить, что в связи с возникшим на прошлой неделе очагом на строительстве Белопорожской ГЭС на вахте за последнюю неделю коэффициент распространения инфекции вырос до 1,3 процента и превышал впервые уровень по России и северо‑западу в целом.

Мы с целью предупреждения угрозы распространения коронавирусной инфекции на Белопорожской ГЭС, Вы прекрасно знаете об этом, строительство завершается, мы приняли все необходимые дополнительные мероприятия, усилили режим изоляции стройплощадки ГЭС, обследовали всех работников, которые находились на момент заражения на строительстве. По итогам тестирования на сегодняшнее утро положительный результат, к сожалению, имеют 71 человек, отрицательный результат у 248. Мы госпитализировали с запасом 94 человека, то есть всех, не только кто показал положительный результат, но и тех, у кого есть признаки ОРВИ. Всем госпитализированным мы сделали компьютерную томографию, это обязательное наше условия сегодня. У 18 работников выявлена пневмония, они получают соответствующее необходимое лечение. Остальные работники на сегодняшний день все размещены в обсерваторах либо находятся на самоизоляции на территории стройплощадки, где за ними организовано необходимое медицинское наблюдение

Продолжение следует.

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