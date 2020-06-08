Встреча с социальными работниками госучреждений и НКО

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

У вас, у нас всех сегодня праздник. В этой связи, конечно, хотел бы с вами встретиться, поговорить о вашей работе, о том, как складываются сегодня дела в той области, которой вы себя посвятили и которую у нас традиционно называют богоугодным делом. Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем, без всякого преувеличения, всю тысячелетнюю историю России. Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде.

Смотрите также

Но 8 июня 1701 года, более трёх веков назад, именно на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты у нас в стране. И по традиции в этот день свой праздник отмечают социальные работники. Люди, которые выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение. Помогать тем, кому тяжело, кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи.

Вместе с сотрудниками государственных, муниципальных учреждений эту благородную миссию социального попечительства достойно, самоотверженно выполняют и некоммерческие организации, представители традиционных религий России, волонтёры, они – ваши, наши полноправные партнёры и единомышленники. Так что сегодня ваш общий праздник. Я поздравляю всех вас, ваших коллег и соратников и хочу сказать огромное спасибо за ваш подвижнический труд. Такие люди как вы великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости пользуются глубоким уважением всего общества.

Вы ухаживаете за детьми и инвалидами, пожилыми и тяжелобольными людьми, находитесь рядом в трудные минуты. Как бы ни сложно было, вы внимательны, терпеливы и отзывчивы. И значимость, ценность жизни для вас не зависит от возраста, состояния здоровья тех, с кем вы работаете. Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каждый человек.

Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей. Постарались защитить, уберечь своих подопечных. Может быть, не все получается, но уверен, большинство из вас сделали всё, что могли. Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса.

Вновь повторю: мы прошли и ещё проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм – сострадания, взаимопомощи, милосердия. Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей, они в характере нашего народа. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости.

Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную – не реже раза в год – индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Всё это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперёд, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку.

Дорогие друзья!

В такой сфере как социальная защита никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека. Вновь повторю: на людях, на доброте и человечности здесь всё держится. Мы это понимаем, ценим, и всегда будем вам помогать в вашей миссии.

В период эпидемии был принят целый ряд решений по дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, граждан, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом. В течение трёх месяцев – с середины апреля по середину июля – для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты. Подчеркну: за каждую двухнедельную смену. А также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях, в непосредственном контакте с заболевшими людьми.

И социальные работники, и волонтёры, жители наших городов и населённых пунктов во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки, также предусмотрено поощрение в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.

Что касается социально ориентированных НКО, то на них мы распространили ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях.

Кроме того, на реализацию специальной программы поддержки из Резервного фонда Президента предложил выделить 3 миллиарда рублей. Эти средства должны быть распределены в рамках конкурса Фонда президентских грантов, который запустим с 16 июня.

Повторю: все эти решения уже приняты. Поручения даны. Хотел бы сегодня от вас, уважаемые друзья, услышать, как они выполняются, насколько доступна такая поддержка, своевременно ли она поступает.

И, кроме того, хотел бы сразу сказать о новых дополнительных мерах.

По моему поручению Правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан. Что он предусматривает.

Первое. От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объёме без налоговых удержаний.

Второе. Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов Президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) – за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России.

Третье. Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчёте налогов, которые предприниматель должен заплатить государству.

Подчеркну: мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. Но глубоко убеждён: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство.

Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах.

Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов продемонстрировало всё гражданское общество.

И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний должно стать основой для нашего дальнейшего развития. Для решения долгосрочных задач и в экономике, и социальной сфере, для повышения благополучия людей.

Давайте обсудим предложенные темы, их наверняка будет много. Я хочу предоставить слово Гусевой Анне Юрьевне, директору благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам. Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI