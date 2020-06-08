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Сенатор совершила рабочую поездку в Стародубский район Брянской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области совершила рабочую поездку в Стародубский район, где реализуется строительство двух крупных социально значимых объектов — поликлиники и Ледового дворца.

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В осмотре строящихся объектов приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководители региональных ведомств.

В настоящее время в учреждении здравоохранения «Стародубская ЦРБ» завершаются кровельные работы, производится внутренняя отделка помещений. Строительство реализуется за счет средств областного бюджета. Общая сметная стоимость возводимой поликлиники составляет 190 млн руб., из которых 110 млн выделено на строительно-монтажные работы, а 80 млн руб. — на оснащение современным медицинским оборудованием, отметила Галина Солодун.

«Строительство Ледового дворца ведётся за счёт средств бюджета Брянской области при софинансировании бюджета муниципалитета. Общая сметная стоимость спортивного объекта составляет почти 200 миллионов рублей. На его территории уже построена газовая котельная, ведётся засыпка виброгрунтом будущей арены. Возведение спортивного сооружения близится к завершению», — сообщила сенатор.

По словам парламентария, оба объекта планируется сдать в эксплуатацию в августе текущего года.

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