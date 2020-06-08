В. Матвиенко: Вопросы детского воспитания и образования официально становятся признанной государственной задачей

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации проведет совещание с членами Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проведет совещание с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В мероприятии примут участие представители субъектов Российской Федерации.

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По словам Валентины Матвиенко, планируется обсудить принятые на федеральном уровне меры поддержки семьи и детей и вопросы их реализации в регионах. Речь пойдет о прямых выплатах из федерального бюджета для всех без исключения семей с детьми, о перечислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, о двукратном увеличении пособия на ребенка до полутора лет.

Будут рассмотрены и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, сказала Председатель СФ.

Она отметила, что выделенные на эти цели на федеральном уровне средства уже начали поступать адресатам. Вместе с тем, по словам Валентины Матвиенко, из регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты.

«Такие бюрократические «узлы» надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили свои нервы и время на получение положенной им помощи. Нужно продолжать работу в таком же конструктивном ключе, не допуская сбоев», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В повестке совещания подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года. Члены Совета и руководители субъектов расскажут о существующих проблемах в организации отдыха детей и подходах к их решению. Планируется также обсудить первые итоги организации учебного процесса в дистанционном режиме, вопросы донастройки дистанционного образования в условиях чрезвычайной ситуации.

В совещании примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, представители общественных организаций.

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