В Старомайнском районе Ульяновской области начнется строительство межпоселкового газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июня 2020, 16:30В 2020 году в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в Ульяновской области начнутся строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода. Общая протяженность объекта составит 17 км. Работы позволят создать условия для газоснабжения двух сел в Старомайнском районе области.По результатам проведения закупочных процедур строительство межпоселкового газопровода «с. Матвеевка — с. Русский Юрткуль и с. Базарно — Мордовский Юрткуль» на территории Старомайнского района проведет компания ООО «РОССбилдинг». Реализация запланированных объемов строительства ведется согласно Плану-графику синхронизации Программы газификации на 2020 год. Проект обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения порядка 275 домовладений, двух фельдшерско-акушерских пунктов, а также Поволжской зерновой компании и предприятия по лесозаготовке «Форест» в селах Русский Юрткуль и Базарно-Мордовский Юрткуль Ульяновской области.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

Между ПАО «Газпром» и Правительством Ульяновской области подписано соглашение о развитии Программы газификации регионов РФ до 2022 г.

За время действия программы с 2005 года «Газпромом» вложено в газификацию Ульяновской области порядка 7 млрд рублей, было построено 34 межпоселковых газопровода, протяженностью 951 км, созданы условия для газификации 139 населенных пунктов (29 тыс. домовладений и 153 котельные).

За период с 2015 по 2019 гг. построено 14 межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 339,2 км, что позволит газифицировать 52 населенных пункта Ульяновской области (более 7400 домовладений и 21 котельная).

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