В Хабаровском крае до конца года газифицируют село Новый Мир

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июня 2020, 19:00АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» готовится приступить к строительству межпоселкового газопровода к селу Новый Мир с отводом на поселок Молодежный Комсомольского района Хабаровского края. Общая протяженность нового объекта составит 11,36 км.Строительно-монтажные работы реализуются в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром» (инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз») и Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период 2016–2020 гг. Проект осуществит подрядная организация ООО «РОССбилдинг». «Строительство данного межпоселкового газопровода создаст возможность газификации порядка 500 частных домовладений, которые будут использовать природный газ для бытовых нужд, в том числе и для отопления. Отмечу, что выполнить работы предстоит в сжатые сроки, до конца текущего года», — рассказал исполняющий обязанности начальника строительно-монтажного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Щербаков.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», является специализированной газораспределительной организацией и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО), развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей Хабаровского края, обслуживает более 1000 км распределительных газопроводов в ДФО, в том числе более 420 км межпоселковых газопроводов.

Уровень газификации природным газом в Хабаровском крае составляет 17,9%, при этом в городах и поселках городского типа — 22,4%, в сельской местности — 2,4%.

За 2005–2020 гг. ПАО «Газпром» инвестировало в Хабаровский край более 8,5 млрд рублей для создания новых газораспределительных сетей региона. Завершены строительством 12 объектов газификации общей протяженностью свыше 192 км.

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