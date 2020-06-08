В Хакасии в результате вмешательства прокуратуры инвалид обеспечен жизненно необходимыми лекарственными препаратами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В прокуратуру Бейского района Республики Хакасия обратилась местная жительница, являющаяся инвалидом II группы, о нарушении ее социальных прав.

Установлено, что женщина страдает хроническим заболеванием и нуждается в постоянном комплексном лечении препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Однако на протяжении длительного периода времени она не могла получить лекарственные препараты на основании выписанных рецептов.

Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав инвалида.

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчиком в лице регионального министерства здравоохранения приняты меры по обеспечению женщины лекарствами, ее социальные права восстановлены.

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