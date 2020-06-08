Г. Карелова: Деятельность социальных работников меняет окружающий мир, содействует устойчивому развитию общества

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ поздравила социальных работников с профессиональным праздником.

В дни пандемии социальные работники, как и медики, оказались на передовой, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ поздравила сотрудников этой сферы работников с профессиональным праздником. «Мы чествуем сегодня социальных работников с особой благодарностью».

По словам сенатора, они внесли огромный вклад в то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, уменьшить риск заражения инфекцией граждан старшего возраста.

«Центры социального облуживания стали настоящими штабами поддержки граждан старшего возраста, многодетных семей, семей, где есть инвалиды. Многие сотрудники организаций стационарного социального обслуживания обеспечили для своих подопечных режим самоизоляции в своих домах и квартирах, многие работали в закрытом режиме или вахтовым методом. Всё было организовано в считаные дни, была чётко скоординирована работа большого числа помощников из НКО и волонтёров. Это вызывает огромное уважение и является ещё одним подтверждением той важной роли, которую играет система социальной защиты в нашей стране», — сказала Галина Карелова.

Центры социального облуживания стали настоящими штабами поддержки граждан старшего возраста

По мнению вице-спикера, за два десятилетия со дня учреждения Дня социального работника пройден большой путь. Один из главных итогов этих двадцати лет — расширение содержания социальной работы, появление новых ее форматов, возникновение крупных государственных программ, в реализации которых социальные работники играют главную роль.

«Социальный работник сегодня — это уже не просто человек, который принесёт лекарства или продукты, поможет по хозяйству. Главное в его работе — улучшение качества жизни других людей, содействие решению социальных проблем. Без такого понимания своей миссии, без новых знаний, новых компетенций, владения современными цифровыми технологиями была бы невозможной реализация таких масштабных программ, как «Старшее поколение», «Доступная среда», таких проектов, как социальный контракт, система долговременного ухода, организация приёмных семей для пожилых граждан или, например, работа по социальной интеграции инвалидов. Программы и проекты, подобные этим, множатся, меняют окружающий мир, вносят в него больше позитива, содействуют устойчивому развитию общества», — убеждена Галина Карелова.

В Совете Федерации, отметила она, считают одной из важнейших задач поддержку социальных работников, инновационное развитие социальной сферы. С этой целью создан Совет по социальным инновациям субъектов Российской Федерации при Совете Федерации. За последние годы по рекомендациям Совета и организованных им Форумов социальных инноваций приняты законы о поддержке социально ориентированных НКО, социальном предпринимательстве и другие. Они изменили подходы к организации социальной работы, расширили спектр социальных услуг, изменили представление о социальной сфере.

«Пандемия внесла свои коррективы в этот процесс, но ни в коем случае его не остановила. Более того, она объединила профессиональное сообщество, активизировала деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшила взаимодействие государственных и негосударственных структур, и это, несомненно, даст свой импульс для развития новых проектов, повышения оценки труда и престижа социальных работников», — подчеркнула парламентарий.

По словам Галины Кареловой, на повестке дня — повышение оплаты труда социальных работников до среднего уровня зарплат в реальном секторе экономики и обновление всего механизма формирования оплаты социальной работы. Будет также продолжена работа по совершенствованию законодательства. Среди ближайших целей — принятие закона о социальном контракте, новых правовых норм, которые позволят эффективнее работать социально-ориентированным НКО.

Вице-спикер СФ отметила, что сегодня общее число тех, кто занят социальной работой, достигает полумиллиона человек.

«Их труд — огромная сила, направленная на повышение градуса добра и оптимизма в обществе, улучшение социального самочувствия. Желаю всем социальным работникам больших успехов в этом, здоровья и благополучия», — сказала в заключение Галина Карелова.

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