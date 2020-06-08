Минэнерго России готово к поэтапному выводу сотрудников из режима удаленной работы

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 июня. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак поручил Оперативному штабу Минэнерго по предупреждению распространения коронавирусной инфекции до конца текущей недели подготовить предложения по переводу сотрудников министерства на штатный режим работы.

«Оперативный штаб будет готовить соответствующие предложения с учетом поручений Правительства Российской Федерации, рекомендаций Роспотребнадзора, а также актов Правительства Москвы. Основной акцент в работе будет сделан на обеспечении безопасности сотрудников – оснащении средствами индивидуальной защиты, дезинфекции помещений, разметке пространств общего пользования и рассадке работников в кабинетах с соблюдением норм социального дистанцирования», – пояснила статс-секретарь – заместитель Министра энергетики, заместитель руководителя Оперативного штаба Анастасия Бондаренко.

Она подчеркнула, что в министерстве сохранятся все эффективные формы дистанционной работы – электронный документооборот, проведение совещаний в режиме видеоконференций и другие форматы.

“Сейчас в удаленном режиме работают порядка 70% сотрудников, на этой неделе предполагается вывод с удаленной работы до 10% работников. Предложения по дальнейшим темпам будут сформулированы с учетом эпидемиологической ситуации и требований руководящих документов», – рассказала Анастасия Бондаренко.

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