Source: Russia Federal Space

#ОКБ Факел#Главное08.06.2020 14:57

Новые возможности двигателя СПД-140Д

В Опытном конструкторском бюро «Факел» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проведено исследование одновременной работы двух стационарных плазменных двигателей СПД-140Д. Исследовался запуск двигателей как с объединенным, так и с независимым электропитанием. Продемонстрирована возможность запуска одного двигателя от другого.

Испытания двигателей проводились на стендовой базе ОКБ «Факел». Двигатели СПД-140Д были установлены в вакуумной камере испытательного стенда в одной плоскости. Для подтверждения включения одного двигателя от другого было выполнено несколько включений с различными положениями катода одного из двигателей.

В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки. Катод — наиболее критическая часть СПД в части обеспечения надежности функционирования двигательной установки.

Сегодня СПД-140 — самые востребованные двигатели в линейке высокомощных электроракетных двигателей для космических аппаратов как на российском, так и на зарубежном рынке. Применение СПД-140 на околоземной орбите началось с 2018 года. По мнению специалистов предприятия, двигатели типа СПД-140 могут успешно применяться для решения различных задач на космических аппаратах, как в ближнем околоземном пространстве, так и на просторах дальнего космоса.

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ОКБ «Факел» — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей как в коммерческом, так и государственном сегменте рынка. Доля в мировом производстве двигателей для космических аппаратов составляет около 10%. Более 70 российских спутников (более 60% российской орбитальной группировки) и 30 зарубежных с ЭРД разработки и изготовления ОКБ «Факел». Сегодня партнерами являются: ИСС им. М.Ф. Решетнева, РКК «Энергия», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО им. Лавочкина, Корпорация ВНИИЭМ (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), Maxar (Канада), Airbus, TAS (Франция), MELCO (Япония), IAI (Израиль), OHB (Швеция).

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