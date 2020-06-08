ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» открыло 26 сервисных центров в регионах России

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июня 2020, 13:20

В рамках деятельности по сервисному обслуживанию ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» открыло 26 обособленных подразделений в регионах Российской Федерации для оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования узлов измерения расхода газа и систем телеметрии, эксплуатируемых региональными компаниями по реализации газа и газораспределительными организациями.

Сервисное направление деятельности компании создано для обеспечения работоспособности оборудования автоматизированной системы коммерческого учета газа (АСКУГ) региональных компаний по реализации газа. В состав услуг сервисных центров входит плановое техническое обслуживание, организация и выполнение работ по текущему, среднему и капитальному ремонту всего спектра оборудования, эксплуатируемого региональными компаниями по реализации газа и газораспределительными организациями, а также услуги по организации поверки средств измерений.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы в краткосрочной перспективе создать максимально высокий уровень в части сервисного обслуживания телеметрического оборудования и приборов учета газа, который позволит повысить качество учета газа и сократить потери газа при его транспортировке и реализации конечному потребителю», — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Алексей Минченко.

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