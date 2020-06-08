Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#ЦПК#Отбор в отряд космонавтов08.06.2020 01:00

Отбор в отряд космонавтов: первые результаты

Госкорпорация «Роскосмос» закончила приём заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в отряд космонавтов Российской Федерации, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, было принято решение, что претенденты, предоставившие на конкурс неполный пакет документов до 1 июня 2020 года включительно, смогут принять в нем участие, предоставив недостающие документы до конца текущего месяца.

В рамках конкурса с момента его начала и по 31 мая 2020 года включительно конкурсной комиссией было принято 1 404 обращения. При этом полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины. В течение заочного этапа отбора, который продлится до 30 июня 2020 года включительно, по итогам шести заседаний Конкурсная комиссия рассмотрела более 90% претендентов. На момент публикации данного сообщения 28 кандидатов (среди них три женщины) уже получили приглашение на очный этап отбора.

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