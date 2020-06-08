О встрече Посла Беларуси А.Калинина с Премьер-министром Республики Молдова

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

08-06-2020

5 июня 2020 г. Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолия Калинина принял Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику.

В ходе встречи стороны отметили дружественный и взаимовыгодный характер белорусско-молдавских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.

А.Калинин подчеркнул дальнейшую готовность Беларуси делиться накопленым опытом в области модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове при формировании соответствующих социальных программ.

Собеседники обсудили возможность проведения в ближайшее время в г.Минске очередного заседания Межправительственной Белорусско-Молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом текущей эпидемиологической обстановки.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, включая реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта, в т.ч. открытия прямого железнодорожного сообщения между столицами двух государств, дорожного строительства с привлечением собственного и международного финансирования.

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