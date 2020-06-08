Подписаны ключевые договоры в рамках проекта создания Комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 июня 2020, 17:30

Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции.

Заключен ЕРС-контракт на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса.

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта по созданию в Ленинградской области Комплекса переработки этансодержащего газа (включающего интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс) подписан ряд ключевых договоров.

ПАО «Газпром» и ООО «РусХимАльянс» (оператор проекта создания интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа; компания на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и АО «РусГазДобыча») заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу.

В документах предусмотрена следующая схема взаимодействия. Этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений «Газпрома» в адрес «РусХимАльянса» в объеме 45 млрд куб. м в год. Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 млрд куб. м в год.

Подписан также договор между «РусХимАльянсом» и ООО «Балтийский Химический Комплекс» (100-процентное дочернее предприятие «РусГазДобычи») на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок — 20 лет.

«РусХимАльянс» заключил ЕРС-контракт с АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР) на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. Подрядчик обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также окажет услуги по интеграции объектов комплекса с общезаводским хозяйством.

В рамках подписанного в сентябре 2019 года договора НИПИГАЗ уже провел для «РусХимАльянса» комплекс инженерных изысканий и разработал основные технические решения. В настоящий момент идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

В дальнейшем «РусХимАльянс» определит ЕРС-подрядчиков для создания объектов по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов. Для комплексного управления строительством интегрированного комплекса будет выбран ЕРСМ-подрядчик.

Справка

ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (оператор — компания специального назначения «РусХимАльянс»). Это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера.

Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит «РусГазДобыча». Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

АО «НИПИГАЗ» (входит в Группу СИБУР) — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, участвует в реализации ряда крупных проектов по переработке газа и нефти в России, в том числе в создании Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

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