Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История08.06.2020 12:00

Спасение станции «Салют-7» – 35 лет

6 июня 1985 года с космодрома Байконур стартовала экспедиция в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на пилотируемом корабле «Союз Т-13». Этот знаменитый полет до сих пор считается самым сложным за всю историю пилотируемой космонавтики, поскольку предполагал стыковку и работу на фактически неуправляемом объекте — орбитальной станции «Салют-7».

Ровно 35 лет назад, 8 июня 1985 года, корабль-спасатель «Союз Т-13» с советскими космонавтами на борту сблизился со станцией «Салют-7», чтобы восстановить ее работу. Несмотря на то, что стыковка в ручном режиме с первого раза не удалась, Джанибеков и Савиных доказали принципиальную возможность обеспечения близкого подведения активного корабля типа «Союз» к любому объекту в космосе. Позднее космонавты полностью справились с задачей, невзирая на экстремальные условия — на «Салюте-7» не работала даже система терморегулирования.

Через несколько дней напряжённой работы была выявлена и устранена неисправность в системе контроля электропитания, из-за которой, вследствие нештатного отключения всех бортовых систем, температура в отсеках орбитальной станции упала ниже нуля по Цельсию. К 16 июня космонавтам удалось подключить напрямую к солнечным батареям аккумуляторы станции, прогреть её и восстановить работоспособность, а 23 июня в автоматическом режиме пристыковался грузовой корабль «Прогресс-24».

18 сентября 1985 года к станции причалил пилотируемый корабль «Союз Т-14» с Георгием Гречко, Владимиром Васютиным и Александром Волковым на борту, а 26 сентября Владимир Джанибеков и Георгий Гречко вернулись на Землю. Савиных, Васютин и Волков продолжили работу на околоземной орбите. За этот полёт Виктору Савиных вручили вторую Звезду Героя, а Владимиру Джанибекову присвоили звание генерал-майора авиации.

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Об уникальной экспедиции на «мертвую» станцию космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных смотрите в документальном фильме телестудии Роскосмоса «Битва за «Салют» (2017 год).

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