С. Митин: Мы ведем мониторинг реализации рекомендаций совещания по инвестиционным проектам строительства судов рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

По инициативе Совета Федерации осуществляется парламентский контроль за реализацией инвестпроектов в этой сфере, отметил сенатор.

По итогам совещания на тему «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота», состоявшегося 12 марта 2020 года Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердил рекомендации и направил их в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

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Об этом сообщил первый заместитель Председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области .

Сенатор отметил важность проводимой работы по контролю за выполнением рекомендаций, направленных на реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота. «В свое время Совет Федерации поддержал внесение изменений в федеральное законодательство в области рыболовства, направленных на обновление рыбопромыслового флота и оснащение среднетоннажными и крупнотоннажными высокотехнологичными судами», — напомнил он. Так, до конца 2025 года должно быть построено на российских верфях 78 таких судов, из них: 43 – для добычи рыбы и 35 – для добычи крабов.

«Учитывая масштабность и прорывной характер задач, ведь до настоящего времени в России рыболовные суда таких типов и технической оснащенности не строились. А также принимая во внимание инвестиционную составляющую проекта — общий объем инвестиций составляет более 230 миллиардов рублей, по инициативе Совета Федерации осуществляется парламентский контроль за реализацией инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота», — пояснил парламентарий.

По инициативе Совета Федерации осуществляется парламентский контроль за реализацией инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота

Как отметил Сергей Митин, в связи с отсутствием стимулов размещения заказов на дальневосточных верфях из‑за их низкой конкурентоспособности Министерство сельского хозяйства РФ, в соответствии с рекомендациями совещания, внесло в Правительство РФ проект постановления. Документ предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение 20 проц. затрат на строительство краболовных судов на верфях Дальневосточного федерального округа.

Росрыболовство сообщило, что в соответствии с рекомендациями совещания в установленные сроки (до 1 мая 2020 года) рыбопромысловыми компаниями и верфями заключены контракты на строительство 35 судов-краболовов, 15 из которых предусмотрено построить на верфях Дальнего Востока.

Сергей Митин обратил внимание, что в целях приведения к единообразию норм о начале применения требований к краболовным судам по отнесению их к продукции, произведенной на территории России, Минсельхоз России подготовил соответствующий проект постановления Правительства РФ, касающийся определения даты применения соответствующих требований по строительству судна.

В свою очередь Министерство промышленности и торговли России представило анализ и оценку соблюдения сроков исполнения верфями контрактов по строительству 43 судов рыбопромыслового флота. В материалах сообщается, что в 2019 г. построено и передано заказчику 2 судна, в 2020 г. планируется построить 11 судов, в 2021 – 10, в 2022 – 11, в 2023 – 5, в 2024 – 4.

«Ведомство пообещало, что актуализированная информации о ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота ежеквартально будет представляться в Комитет Совета Федерации. Об основных проблемах, стоящих перед отраслью отечественного гражданского судостроения, возникающих при строительстве судов рыбопромыслового флота мы проинформировали Председателя Совета Федерации», — сказал сенатор.

Сергей Митин заверил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике и Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам продолжит мониторинг за ходом реализации работ по обновлению судов рыбопромыслового флота и выполнением верфями заключенных контрактов по строительству судов рыбопромыслового флота.

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