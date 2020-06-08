С. Цеков провел в дистанционном режиме приём граждан в Республике Крым

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассмотрел вопрос обеспечения питьевой водой жителей одного из сёл Кировского района Республики.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провёл приём граждан. С учётом противоэпидемических норм, действующих в регионе, мероприятие прошло в дистанционном режиме.

Смотрите также

К сенатору обратилась инициативная группа, представляющая интересы жителей села Пруды Кировского района. В селе нет центрального водоснабжения. Грунт в селе – в основном, солончаки, и вода в скважинах солёная. Поэтому пресную воду приходится завозить. Остро стоит вопрос с обеспечением жителей, а также с выделением воды для сельскохозяйственных нужд.

Сергей Цеков отметил высокую социальную значимость проблемы обеспечения жителей села питьевой водой. «По крайней мере, есть два очевидных пути её решения», – считает сенатор. Это проведение воды из скважины соседнего села или бурение отдельной скважины, находящейся на некотором расстоянии от Прудов, но имеющей пригодную для питья воду. Затем необходимо будет провести трубопровод.

На основании поступившего к сенатору коллективного обращения Сергей Цеков направит официальный запрос в органы власти Республики Крым и в администрацию Кировского района.

MIL OSI