Шахматный матч в честь юбилея первой игры между Космосом и Землёй пройдёт 9 июня

Source: Russia Ministry of Sport

9 июня в главном зале московского Музея космонавтики состоится шахматный матч «Космос – Земля» в честь юбилея первой шахматной партии между Космосом и Землёй, которая была сыграна 9 июня 1970 года. Мероприятие организовано московским Музеем космонавтики, Госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией шахмат России и социальной сетью ВКонтакте.

С борта Международной космической станции в матче примут участие лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер, а из Музея космонавтики партию будет вести чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного Чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин.

Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках будет организован Федерацией шахмат России, Госкорпорацией «Роскосмос» и московским Музеем космонавтики. Посмотреть трансляцию на русском языке можно в социальной сети ВКонтакте, которая является официальным онлайн-партнёром мероприятия. Матч с комментариями на английском языке будет транслироваться на Youtube-канале Роскосмоса. Как и 50 лет назад, право первого хода будет предоставлено космическому экипажу.

«Космос – Земля» – это первая в истории шахматная партия, сыгранная между космонавтами в полёте и «представителями Земли» 9 июня 1970 года. Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» – лётчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, Землю – руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и лётчик-космонавт Виктор Горбатко. Вёл трансляцию лётчик-космонавт Валерий Быковский.

Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась около шести часов. Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР.

Пресс-служба Минспорта России

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