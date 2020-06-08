122 факта несанкционированного отбора газа выявили специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» за 5 месяцев текущего года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июня 2020, 19:15

Сотрудники абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» за 5 месяцев текущего года выявили 122 факта несанкционированного отбора газа — 78 несанкционированных подключений, 44 вмешательства в работу прибора учета газа. Сумма причиненного компании ущерба превысила 5 млн рублей.

Рейды с проверками проводятся ежедневно. Под пристальным вниманием потребители объем использования газа у которых ниже нормативных значений, установленных для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости.

При проведении проверки прибора учета газа определяется целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин на корпусе счетного механизма и корпусе прибора учета газа, плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность пломб.

Сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики.

«При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, которое влечет искажение показаний, использование показаний такого прибора учета при расчетах за газ прекращается. Потребителю производится перерасчет размера платы за природный газ», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

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