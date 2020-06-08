Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История#Венера08.06.2020 10:23

45 лет со дня запуска станций «Венера-9,-10»

В 1975 году в НПО Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были созданы станции для полётов к Венере нового поколения серии 4В. Использование ракеты-носителя «Протон-К» позволило увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на траекторию перелёта к планете, и разработать автоматическую межпланетную станцию, способную проводить глобальные исследования планеты с орбиты искусственного спутника Венеры, а также детальные исследования атмосферы и поверхности.

Серия состояла из двух аппаратов («Венера-9» и «Венера-10»), являющихся полной аналогией друг друга по конструкции, составу бортовых агрегатов, служебных систем и приборов и предназначенных для выполнения идентичных основных исследовательских программ. Некоторые различия были в комплектации научной аппаратурой и, соответственно, перечне решаемых научных задач.

Запуск двух одинаковых аппаратов планировался не только для повышения общей надежности выполнения целевой задачи, но и для исследования поверхности Венеры в двух различных районах планеты. Для передачи научных данных была использована схема с ретрансляцией сигналов спускаемого аппарата на Землю через орбитальный аппарат. Это позволило повысить информативность радиолинии на два порядка и обеспечить передачу информации из точек, не видимых с Земли.

Межпланетные станции «Венера-9» и «Венера-10» были запущены 8 и 14 июня 1975 года соответственно, а 22 и 25 октября 1975 года их спускаемые аппараты совершили мягкую посадку на дневную, не видимую с Земли сторону планеты. Снижение, сначала на парашютах, а затем на тормозном экране, продолжалось около 75 минут. Через 30 секунд после получения информации о посадке на поверхность Венеры включились телефотометры, и на Земле начался приём изображения первой в истории черно-белые телепанорамы поверхности Венеры. Передача информации с посадочного аппарата «Венера-9» длилась 53 минуты. На момент прекращения связи температура внутри аппарата не превышала 60°С, и бортовая аппаратура продолжала исправно функционировать.

В течение нескольких суток после выхода орбитального аппарата на орбиту Венеры и контакта посадочного аппарата с венерианской поверхностью воспроизводилась записанная на видеомагнитофоны информация, полученная со спускаемого аппарата. После завершения работ со спускаемым аппаратом началось выполнение научной программы исследований планеты Венера и окружающего её пространства с орбиты искусственного спутника планеты. Главным объектом исследований была, конечно же, сама планета Венера. Правда, её поверхность скрыта толстым облачным покровом, но зато сами облака были доступны для наблюдения. Это было важно, поскольку предыдущие советские аппараты не могли в силу выбранной схемы полета заниматься изучением облачного слоя, в частности, его циркуляцией.

Оба орбитальных аппарата станций «Венера-9,-10» впервые в мире стали искусственными спутниками Венеры. Принятые от спускаемых аппаратов сигналы впервые в мире донесли до Земли телевизионные черно-белые панорамы поверхности Венеры в местах посадки. Научная аппаратура станций провела большой комплекс дистанционных и контактных исследований на трассе полета, на орбите искусственного спутника Венеры, в атмосфере и на поверхности планеты. В ходе одновременно осуществляемого орбитального полета «Венера-9» и «Венера-10» в октябре-ноябре 1975 года и в марте 1976 года выполнено 50 сеансов радиопросвечивания атмосферы Венеры, проведен эксперимент по бистатическому радарному зондированию поверхности Венеры, когда излучаемый космическим аппаратом сигнал отражался от поверхности Венеры и принимался наземными средствами. Таким образом, были исследованы 55 районов вблизи краев видимого диска планеты с горизонтальным разрешением порядка 10 км. С помощью бистатической локации были обнаружены районы как с гористым, так и с равнинным рельефами.

Кроме того, с борта искусственного спутника планеты проводилось изучение процессов, происходящих при взаимодействии солнечного ветра с Венерой. Впервые были получены одновременные данные о концентрациях и температурах электронов и ионов по обе стороны ударной волны около Венеры. Проводились и измерения магнитного поля — хотя собственного магнитного поля планета не имеет, однако с помощью магнитометра было исследовано поведение магнитного поля, связанного с потоками солнечной плазмы.

Орбитальные аппараты были рассчитаны на функционирование в качестве искусственных спутников Венеры в течение трёх месяцев, однако они проработали намного дольше. «Венера-9» просуществовала до 27 апреля 1976 года.

Из сообщения ТАСС: «…22 октября 1975 года межпланетная станция „Венера-9“, преодолев за 136 суток полета расстояние более 300 миллионов километров, выведена на орбиту вокруг Венеры и стала первым в истории искусственным спутником Венеры. Спускаемый аппарат станции совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. Впервые в условиях атмосферы планеты Венера при давлении в 90 раз большем, чем на Земле, и температуре 485 градусов по Цельсию получено уникальное изображение поверхности Венеры на месте посадки…».

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