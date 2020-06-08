87 социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта, получат дополнительные меры поддержки

Source: Russia Ministry of Sport

В целях поддержки в период пандемии коронавируса социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта, Министерство спорта Российской Федерации сформировало перечень организаций, которые с 1 января 2017 года являются получателями средств из федерального бюджета в виде субсидий и грантов.

В перечень вошли 87 организаций (54 общероссийские спортивные федерации и 33 некоммерческие организации), реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта.

В частности, СОНКО смогут рассчитывать на предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых им на выплату части заработной платы своим сотрудникам, продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС, а также освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества и отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления также формируют перечень СОНКО, реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта и являющихся получателями субсидий и грантов из регионального и муниципального бюджетов, и направляют список в Минэкономразвития России.

Данная работа ведётся Минэкономразвития России в рамках исполнения поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года.

Пресс-служба Минспорта России

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