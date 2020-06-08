Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ08.06.2020 13:18

ART-XC исследует возможности космической навигации по пульсарам

Специалисты Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с учеными Института космических исследований и Баллистического центра Института прикладной математики им. М.В. Келдыша с помощью российского телескопа ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» провели серию наблюдений нескольких быстровращающихся рентгеновских пульсаров (периоды вращения 16-150 миллисекунд) и смогли определить время приходящих из космоса сигналов с высочайшей точностью.

Данные наблюдения, наряду со штатными измерениями параметров траектории космического аппарата, позволили провести юстировку бортовых часов относительно мирового времени с миллисекундной точностью. Это критически важно не только для астрофизических исследований, но и для решения прикладных задач космической навигации. Более того, было показано, что приемлемые навигационные параметры спутника можно получать, используя только данные измерений пульсаров. Это открывает возможности для создания системы автономной навигации российской обсерватории по сигналам рентгеновских пульсаров.

«Современное состояние дел с навигацией космических аппаратов, говоря образно, похоже на ситуацию с навигацией морских кораблей эпохи Великих географических открытий, — объясняет профессор РАН, заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов. — Пока корабль находится близко от берега (или, в случае космического аппарата, от Земли), то определить его точное положение совсем не трудно. Когда же Земля далеко и привычные ориентиры теряются, то задача становится значительно сложнее. Полеты к Марсу, Венере, сложные маневры около далеких планет требуют проведения длительных и регулярных измерений положения аппарата, которые проводятся с Земли специальными радио- и оптическими телескопами».

В НПО Лавочкина, Институте космических исследований и Баллистическом центре ИПМ началась разработка системы рентгеновской навигации — автономной системы навигации космических аппаратов по сигналам рентгеновских пульсаров. Это быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие (длительностью миллисекунды или десятки миллисекунд) периодические импульсы рентгеновского излучения.

Формы таких импульсов уникальны для разных пульсаров, и, более того, они оказываются стабильными на длительных временных масштабах, сравниваясь со стабильностью атомных часов. Это свойство можно использовать для определения текущих координат космического аппарата и проверки точности хода его бортовых часов — это ключевое обстоятельство для решаемых обсерваторией задач. Фактически, пульсары являются природными «маяками» Вселенной, которые позволяют создать абсолютную систему навигации космических аппаратов.

«Технические характеристики российского рентгеновского телескопа ART-XC позволили впервые в России провести эксперименты по автономной навигации космического аппарата, — продолжает Александр Лутовинов. — В первую очередь, независимым образом по данным измерений сигналов рентгеновских пульсаров была определена точность хода бортовых часов, что необходимо в том числе для точной привязки положения аппарат относительно Земли. Здесь снова возникает аналогия с морскими судами. Если штурманы прошлых столетий довольно легко определяли широту корабля по положению Полярной звезды, то точно определить долготу стало возможным только в середине XVIII века, после создания высокоточных хронометров. Успешное проведение эксперимента по рентгеновской навигации с помощью телескопа ART-XC открывает дальнейшие перспективы создания такой системы».

Проведенная серия наблюдений позволила не только уточнить законы хода бортовых часов обсерватории, но и начать детальные исследования целого ряда быстропеременных объектов Вселенной. Один из них — источник PSR B1509-58. Это быстровращающаяся нейтронная звезда (период ~150 мсек), находящаяся в пульсарной туманности «Рука Бога» (Hand of God).

На представленной анимации видна не только нейтронная звезда, которую телескоп ART-XC регистрирует в рентгеновском диапазоне 4-12 кэВ, но и излучение самой туманности, возникающее при взаимодействии частиц, испускаемых пульсаром, с окружающим веществом, оставшимся от взрыва сверхновой. Туманность излучает в мягком рентгеновском диапазоне и показана на рисунке синим и красным цветами (данные американской космической обсерватории Chandra). Хорошо видны очертания руки, отсюда и поэтическое название объекта.

Скоро исполнится год успешной работе российской обсерватории «Спектр-РГ», которая завершает свой первый обзор всего неба. Если искать параллели результатам телескопа ART-XC в древнегреческой мифологии, то можно сказать, что «Рука Бога» времени Хроноса озаряет путь «Спектр-РГ». Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Запуск обсерватории состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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