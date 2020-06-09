А. Клишас: В связи с вынесенными на общероссийское голосование поправками в Конституцию возрастает роль Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии Генеральной прокуратуры по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров регионов.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Генеральной прокуратуре Российской Федерации Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании Комиссии Генеральной прокуратуры по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров и продлению их полномочий.

Смотрите также

По итогам заседания Андрей Клишас отметил возрастающую роль Совета Федерации в связи с вынесенными на общероссийское голосование поправками в Конституцию. В частности, предусматривается проведение Советом Федерации консультаций по предложенным Президентом России кандидатурам на должности прокуроров регионов.

По словам сенатора, реализация указанной поправки будет способствовать укреплению взаимодействия Совета Федерации с Генеральной прокуратурой РФ.

MIL OSI