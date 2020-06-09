Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручила ключи от нового реанимобиля главному врачу республиканского Перинатального центра.

Представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион приняла участие в акции по передаче ключей от нового реанимобиля в Перинатальный республиканский центр.

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По словам парламентария, это универсальное транспортное средство для оказания экстренной универсальной медицинской помощи, позволяющее длительное время поддерживать жизненные процессы пациентов любой степени тяжести. В нем есть все необходимое оборудование для принятия экстренных родов, подключения кислорода, оказания хирургической неотложной помощи.

«Такого уровня реанимобили жизненно необходимы в горных регионах типа Республики Алтай, где велико количество труднодоступных сел. Многие населенные пункты находятся на большом отдалении от райцентров и столицы Республики. К тому же в ночное время вертолеты санитарной авиации не летают, а такой специальный автомобиль можно использовать круглосуточно. Эта современная техника, безусловно, позволит сохранить жизнь мамам и новорожденным детишкам. А что может быть важнее, чем рождение ребенка, сохранение жизни мамы», — подчеркнула законодатель.

Татьяна Гигель

Татьяна Гигель также напомнила, что Республика находится в числе лидеров по рождаемости. В последнее время поступление современных автомобилей в медучреждения становится нормой. Совсем недавно их получили республиканская и Майминская больницы. Сегодня они используются для поездок медиков к пациентам, для развоза врачей, работающих с коронавирусными больными.

«Данной акцией мы еще раз говорим спасибо всем докторам, которые стоят на страже нашего здоровья. Пусть новый автомобиль помогает им в этой важной работе. Желаем, чтобы как можно больше рождалось детей, и чтобы все мамы были здоровы», — заявила сенатор.

По мнению главного врача республиканского Перинатального центра Андрея Мурыгина, зачастую поступают вызовы из отдаленных поселений, и не всегда женщины успевают добраться до перинатального центра. Микро-реанимационное отделение на колесах позволяет вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь. А это, в свою очередь, дает возможность сберечь жизнь детей и их мам.

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