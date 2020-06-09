В Ивановской области по постановлению прокуратуры привлечен к административной ответственности муниципальный заказчик, допустивший нарушения при реализации национального проекта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тейковская межрайонная прокуратура Ивановской области провела проверку исполнения федерального законодательства при реализации национального проекта «Формирование городской комфортной среды».

Установлено, что муниципальное казенное учреждение городского округа Тейково «Служба заказчика» в рамках национального проекта заключило с коммерческой организацией муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации объекта «Реновация парка «Красные сосенки» и набережной реки Вязьма» на общую сумму более 3,1 млн рублей.

В ходе исполнения контракта муниципальным заказчиком незаконно изменен объем работ (включены дополнительные геодезические и геологические работы).

В результате цена контракта возросла более чем на 300 тыс. рублей. В связи с этим заключено дополнительное соглашение на выполнение работы по разработке проекта с учетом дополнительных требований.

Законом в указанном случае запрещено изменение существенных условий контракта. Дополнительные работы возможны только при проведении торгов.

Допущенные нарушения законодательства о закупках привели к дополнительному расходованию бюджетных средств в сумме более 300 тыс. рублей.

Межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Также прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

По итогам его рассмотрения директор муниципального учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Исполнение контракта остается на контроле прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI