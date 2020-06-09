В. Матвиенко проводит совещание с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии принимают участие представители субъектов Российской Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проводит совещание с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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Мероприятие проходит в формате видеоконференции. По словам Председателя СФ, это позволило существенно расширить круг участников, привлечь к дискуссии представителей российских регионов.

Обсуждаются принятые на федеральном уровне меры поддержки семьи и детей и вопросы их реализации в субъектах РФ. Рассматриваются лучшие региональные практики по дополнительной поддержке подрастающего поколения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Государство сегодня берет на себя главную координирующую роль в вопросах поддержки детей, создавая необходимые условия для их всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития. Мы вкладываем очень серьезные ресурсы для того, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными, для того, чтобы у них было счастливое и безопасное детство», — сказала Валентина Матвиенко.

Государство сегодня берет на себя главную координирующую роль в вопросах поддержки детей

Она напомнила, что с 2018 года в России под непосредственным патронатом главы Государства реализуется уникальный проект Десятилетие детства, общественный контроль за которым осуществляет президентский Совет. «Его главная миссия – в постоянном диалоге с педагогами, родительским активом и общественными организациями искать и воплощать в жизнь новые подходы в сфере поддержки детей».

Отдельно Валентина Матвиенко отметила, что на заседаниях президентского Совета неоднократно обсуждалась необходимость полноценного включения вопросов воспитания в образовательный процесс. Эти предложения были поддержаны Президентом РФ, который внес в Государственную Думу проект соответствующего федерального закона.

«Вопросы воспитания официально становятся признанной государственной задачей. Во многом это решение можно считать результатом нашей общей работы», — подчеркнула Председатель СФ.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что средства, выделенные на федеральном уровне для оказания поддержки семьям с детьми, уже доведены до субъектов Федерации.

Вместе с тем, по словам Председателя СФ, из некоторых регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты.

«Такие бюрократические «узлы» надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили нервы и время на получение положенной им помощи».

Глава верхней палаты парламента затронула также вопрос организации летнего отдыха.

«Перезапуск оздоровительной кампании должен осуществляться при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований. Здесь нужно подключаться местным органам власти. Надо не в ущерб безопасности и здоровью детей находить, где это возможно, гибкие решения, вести постоянный диалог с Роспотребнадзором и Минздравом, подключать некоммерческий сектор и социально ориентированный бизнес», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она рекомендовала руководителям регионов, не делить учреждения отдыха на государственные и частные. «Необходимо оказывать конкретную поддержку всем детским оздоровительным лагерям независимо от форм собственности».

Валентина Матвиенко коснулась темы постепенного выхода из режима карантина в школах. «Чтобы санитарная безопасность не ставила под угрозу образовательный процесс, к разработке требований к организации очных занятий в школах нужно подходить вдумчиво и ответственно», — заключила она.

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