В Ростове-на-Дону вынесен приговор боевикам, участвовавшим в нападении на военнослужащих на территории Чечни

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух членов банды Шамиля Басаева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка).

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В суде установлено, что осужденные в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в районе населенного пункта Улус-Керта Шатойского района Чеченской Республики совершили вооруженное нападение на военнослужащих 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Министерства обороны России. В результате чего погибло 84 военнослужащих, еще 4 получили ранения.

С учетом обстоятельств совершения преступлений суд приговорил двух членов банды Шамиля Басаева соответственно к 18 и 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее за участие в нападении на псковских десантников уже осуждены 15 человек к длительным срокам заключения.

Расследование уголовного дела и розыск других соучастников преступлений продолжается.

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