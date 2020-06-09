В Чеченской Республике прокуратура защитила трудовые права несовершеннолетнего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Старопромысловского района г. Грозного Чеченской Республики провела проверку соблюдения трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетнего в ГКУ «Отдел труда и социального развития Старопромысловского района г. Грозного», в качестве инспектора по учету.

Установлено, что при заключении трудового договора с несовершеннолетним была превышена предельно допустимая норма рабочего времени, вменена обязанность выезжать в командировки по распоряжению работодателя. Кроме того, в трудовом договоре не был предусмотрен порядок его расторжения по инициативе работодателя, предусматривающий обязательное получение согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По итогам проверки прокурор района внес в адрес директора учреждения представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Трудовые права несовершеннолетнего восстановлены.

В отношении данного руководителя также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем). Постановлением государственной инспекции труда по Чеченской Республики он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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