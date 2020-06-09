«Газпром трансгаз Томск» установил три детские площадки в Каргасокском районе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 июня 2020, 16:30

В Каргасокском районе Томской области в преддверии летних каникул на средства ООО «Газпром трансгаз Томск» установлены три детских игровых комплекса. Они смонтированы в поселке Нефтяников, селах Пашне и Бондарке.

Площадки оснащены всеми необходимыми элементами для гармоничного развития и активного отдыха школьников и дошкольников — песочницами, несколькими видами качелей и каруселей, гимнастическими снарядами.

«Оборудование произведено по заказу компании „Газпром трансгаз Томск“, — говорит глава Каргасокского сельского поселения Денис Барышев. — Газовики не только закупили комплексы, но и доставили и установили их, а мы оказали посильную помощь. Все было сделано быстро и качественно. Новые площадки очень яркие, а главное — безопасные. Все модули сертифицированы, поэтому родители, отпуская своих детей поиграть со сверстниками, могут не волноваться за них. Мне звонят жители и благодарят газовиков за отличный подарок детям».

За четыре года действия целевой программы «Газпром трансгаз Томск» приобрел 22 детские площадки для всех населенных пунктов Каргасокского района, включая труднодоступные села и поселки. Первый игровой комплекс для детей появился в 2016 году в селе Каргасок. Последний будет установлен в ближайшее время в селе Павлово — после завершения благоустройства на территории новостройки, где разместится местный Центр досуга и творчества. После этого программу можно будет считать завершенной и, по отзывам как ее инициаторов, так и представителей администрации Каргасокского района и жителей сел и деревень, успешной. У ребят из глубинки теперь есть возможность отдыхать и общаться на современных детских площадках.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

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