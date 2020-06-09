Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел брифинг для представителей СМИ Пензенской области, посвященный поправкам в Конституцию РФ, и выступил на организационном заседании региональной Общественной палаты.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в рамках работы в регионе принял участие в ряде мероприятий.

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В ходе пленарного заседания регионального парламента были подведены итоги работы пятого созыва Общественной палаты Пензенской области. В своем выступлении Олег Мельниченко отметил, что Общественная палата состоялась как институт гражданского общества. «Вы обладаете авторитетом, занимаете активную гражданскую позицию, к вашему мнению прислушиваются эксперты, власть и население», — сказал сенатор.

Законодатель обратился к членам Общественной палаты провести разъяснительную работу среди граждан по поправкам в Конституцию РФ. Законопроект был внесен Президентом РФ и принят Федеральным Собранием России. Документ вступит в силу после общенародного голосования.

Олег Мельниченко

«Изменения касаются всех сфер жизни, но в приоритете — важнейшие принципы социального государства. Многие инициативы были разработаны с учетом мнения общественности, деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сферы. Прежде всего, это поддержка семей, детей, традиционных семейных ценностей, забота о людях труда. Учтены предложения, отвечающие вызовам времени, сохранения суверенитета, целостности государства, неприкосновенности его границ. Изменения в Основной закон отвечают запросу россиян на повышение качества и уровня жизни», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Изменения в Основной закон отвечают запросу россиян на повышение качества и уровня жизни

В работе заседания также приняли участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, вице-премьер регионального правительства Василий Трохин, представители общественности.

Выступая по итогам заседания перед представителями средств массовой информации Пензенской области, Олег Мельниченко рассказал о поправках в Конституцию России, разделив их на три группы: социальный блок, вопросы, связанные с государственным суверенитетом страны, и распределение полномочий между ветвями власти.

«Изменения, которые предложены и закреплены в Основной закон, поднимают роль социального государства. Конституция придает им особую неизменяемую жизнеспособность. С другой стороны, в законе дополнительно закрепляются права государственного суверенитета, исключая возможность отторжения территорий Российской Федерации. В Конституции также закрепляются традиционные для российского общества культурные ценности, в том числе в сфере культуры, образования, воспитания детей и так далее», — сказал Олег Мельниченко.

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