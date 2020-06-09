Итоги реорганизации Почты России рассмотрели в Комитете Совета Федерации по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие в режиме видеоконференции провел А. Русских.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области провел совещание, посвященное результатам реорганизации Почты России.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

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В совещании приняли участие члены СФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, первый заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Павлов, директор Департамента регулирования имущественных отношений Министерства финансов РФ Олег Воронцов.

Алексей Русских отметил, что в 2018 году Советом Федерации был одобрен Федеральный закон «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Русских

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Алексей Русских

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Владимир Полетаев и Алексей Русских

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Константин Долгов и Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев

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При его рассмотрении Комитету СФ было дано протокольное поручение о мониторинге реализации закона, сказал сенатор. 1 октября 2019 года завершилась реорганизация ФГУП «Почта России» в акционерное общество со 100-процентной долей государства. В состав совета директоров общества, в соответствии с Федеральным законом, включен представитель Совета Федерации — заместитель Председателя палаты Николай Журавлев.

Алексей Русских подчеркнул, что почта выполняет важную социальную роль, объединяя все пространство страны и поставляя населению исторически сложившиеся услуги. «Развитие иных видов коммуникаций не отодвигает почтовые услуги на второй план».

Развитие иных видов коммуникаций не отодвигает почтовые услуги на второй план

Сенатор напомнил, что Почта России – один из крупнейших работодателей (более 300 тыс. работников). «Федеральным законом работники предприятия были защищены от возможного увольнения в связи с реорганизацией».

Максим Акимов рассказал о социальных функциях, которые выполняет Почта России. «Это доставка и выдача социальных выплат и пособий, оказание ряда государственных, финансовых услуг, доставка юридически значимой корреспонденции, возможность покупки и доставки товаров в рамках электронной коммерции». Ежегодно доставляются три миллиарда писем и счетов и обрабатывается около 450 миллионов посылок.

Максим Акимов подчеркнул, что новая корпоративная структура дала Почте России необходимую скорость и гибкость принятия решений. Сроки доставки почты по всей стране сократились на 5 процентов, среднее время ожидания в очереди посетителей отделений почтовой связи – на 20 процентов, на 10 процентов увеличено количество отремонтированных отделений.

Олег Пак сообщил, что выручка Почты России в 2019 году составила более 200 миллиардов рублей. Он рассказал о росте заработной платы работников учреждения на 7 процентов по сравнению с 2018 годом и планах по дальнейшему повышению этого показателя, о работе в условиях пандемии. «Прорабатываются системные меры поддержки Почты России, она включена в перечень системообразующих организаций».

По его словам, в планах развития почты — внедрение цифровых технологий, а также привлечение для выполнения государственных функций, в том числе направление уведомлений гражданам от различных органов власти.

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