И. Рукавишникова провела дистанционный прием граждан в Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Юридическая помощь жителям региона постоянно востребована, отметила сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в дистанционном формате.

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К парламентарию обратился за правовой помощью ветеран труда, пенсионер. По словам заявителя, его проинформировали о том, что металлический гараж, которым он пользовался больше четверти века, подлежит сносу.

Профессиональные юристы, которые сопровождали сенаторский прием граждан, разъяснили пенсионеру имеющиеся возможности сохранения права пользования на данный объект.

Тематика других обращений касалась работы правоохранительных органов и защиты прав в судебном порядке.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что считает важным регулярное проведение приемов граждан в различных муниципальных образованиях Ростовской области. Особую эффективность этим мероприятиям придает участие в них руководителей региональных подразделений федеральных органов власти.

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