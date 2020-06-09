Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный09.06.2020 12:30

Космодром Восточный – старт для «Ангары»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представляет видеосюжет о строительстве космодрома Восточный с самыми актуальными видеокадрами и интервью.

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Восточный — новая страница в истории российской космонавтики и центр притяжения самых передовых технологических систем, разработок и конструкторской мысли. Сегодня на космодроме идет активная работа по созданию второй очереди Восточного — космического ракетного комплекса «Ангара». В ближайшее время из Северодвинска Архангельской области отправятся водным путем гигантский пусковой стол и специальное оборудование для нового стартового комплекса.

Через 3 года с новой стартовой площадки стартует первая тяжелая ракета «Ангара». Еще через два года, в 2025-м, ракета-носитель «Ангара» выведет в космос и новый пилотируемый корабль. Ввод космического ракетного комплекса «Ангара» позволит запускать спутники всех типов со своей территории и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

Основным разработчиком наземного стартового и технологического оборудования для первого гражданского космодрома России стал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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