Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече в онлайн-формате членов ассоциации выпускников и экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие во встрече в онлайн-формате членов ассоциации выпускников и экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

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В мероприятии участвовали заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректора РГГУ Лариса Пастухова.

Как сообщила Лилия Гумерова, в этом году более 63 тыс. человек из 85 регионов подали заявки на участие в заочном туре, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. «Каждый поданный проект был рассмотрен не менее чем тремя экспертами, что позволило дать равный шанс на победу каждому участнику».

В этом году более 63 тыс. человек из 85 регионов подали заявки на участие в заочном туре, что практически в два раза больше, чем в прошлом году

Сенатор, возглавляющая Экспертный совет конкурса, поблагодарила работающих в этом году 1154 квалифицированных специалиста со всех уголков нашей страны. «Они прошли специальное обучение и строгий отбор более чем из двух тысяч желающих принять участие в экспертной оценке», — пояснила она.

Лилия Гумерова сообщила, что по итогам заочного тура были отобраны 738 лучших проектов. «Лидерами по числу представителей среди номинаций стали «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 75-летию Великой Победы — 124 человека, и номинация «Моя педагогическая инициатива» — 110 человек».

Парламентарий особо отметила, что участники и эксперты конкурса активно помогали гражданам в борьбе с пандемией.

По мнению Магомедсалама Магомедова, на протяжении 17 лет Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» является важным инструментом социально-экономического развития страны, формирования гражданской идентичности молодого поколения.

«Второй сезон конкурс реализуется в рамках платформы «Россия – страна возможностей». На наших глазах формируется сообщество инициативных граждан страны, которые составляют кадровый резерв России будущего», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

По словам Ларисы Пастуховой, за годы проведения в конкурсе приняли участие более 150 тыс. человек. Ассоциация выпускников конкурса была основана в 2016 г. На сегодняшний день ее ядром стали более 5 тыс. молодых ученых, специалистов, общественных деятелей, бизнесменов из разных регионов страны. «Из‑за пандемии с марта по май текущего года эксперты провели 106 онлайн-лекций и мастер-классов для педагогов, школьников, студентов и молодых специалистов с общим охватом слушателей более 70 тысяч человек», — сообщила она.

О своем участии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали выпускники конкурса: врач из Московской области Павел Бережанский, куратор гражданской инициативы по сбору крови из Казани Руслан Шекуров, руководитель творческого проекта «Эксклюзив» из Санкт-Петербурга Виктор Крылов, координатор волонтерского корпуса конкурса Юлия Кузнецова из Москвы и др.

Выпускница конкурса, ныне ректор Мордовского педагогического института Мария Антонова пригласила всех в сентябре 2020 г. в Саранск на очный этап номинации «Мой родной язык». Она предложила привезти с собой горсть муки из родного края, чтобы вместе испечь Каравай дружбы регионов и национальностей.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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