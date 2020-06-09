Олег Матыцин проверил работу федеральной базы «Новогорск»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин проверил, как организованы тренировочные мероприятия в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», подведомственном Минспорту России.

С конца марта в связи с пандемией коронавируса была приостановлена работа федеральных баз подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации. С 24 мая на федеральных базах началось поэтапное возобновление централизованных тренировочных мероприятий. Первыми со сборными командами страны начали работу ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» (Химкинский район, Московская область) и ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» (Дмитровский район, Московская область).

«База в Новогорске как федеральный объект продолжает работать в закрытом режиме, никаких изменений с предыдущими днями нет, – заявил Олег Матыцин в интервью журналистам по итогам осмотра базы. – Спортсмены делают всё в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Я очень благодарен руководству и сотрудникам базы за то, что они в очень непростой период обеспечивают комфортные условия проживания и тренировочного процесса, делают всё необходимое, чтобы наши спортсмены возвращались к привычной жизни».

«Сегодня на базе в Новогорске находятся представители художественной гимнастики, шорт-трека, баскетбола 3х3 и фигурного катания, – сообщил Министр. – Была возможность пообщаться с тренерами и спортсменами, у всех хорошее настроение, они вернулись в естественный для себя ритм жизни, общения и работы. Надеюсь, спортсмены будут восстанавливаться в соответствии с тем планом подготовки, который определили тренеры».

«К сожалению, пока не ясны даты проведения первых международных соревнований, это, конечно, затрудняет процесс подготовки, – заметил Олег Матыцин. – Но эмоционально спортсмены ещё больше соскучились по своему любимому делу. И по мнению тренеров, двухмесячный перерыв критически не скажется на их спортивной форме. В течение полутора, максимум двух месяцев спортсмены придут в рабочее состояние и будут готовы показывать те результаты, которые они планировали показывать до режима карантина. Самое главное – спортсмены здоровы, травм нет. Перед тем, как начать тренировочный процесс, все прошли углублённое медицинское обследование. Надеемся, что также на плановой основе будут подходить к тренировочным занятиям представители других видов спорта».

Олег Матыцин подчеркнул, что закрытый режим на федеральных базах продлится до особого распоряжения: «Мы понимаем ответственность. Спортсмены и тренеры проходят тестирования, не выходят за пределы базы. Сотрудники базы работают вахтовым методом. В ближайшее время такой порядок сохранится, чтобы не подвергать рискам ни спортсменов, ни тренеров, ни всех тех, кто занят в организации учебно-тренировочного процесса».

Что касается работы региональных баз подготовки спортсменов, Министр сказал: «Надеюсь, что в течение этой недели все вопросы будут решены. Мы регулярно взаимодействуем с руководителями субъектов Российской Федерации и Роспотребнадзора. Понимание есть, решение принято Президентом и Правительством страны. В зависимости от ситуации в каждом регионе в течение недели региональные базы возобновят свою работу».

Олег Матыцин заявил, что не видит необходимости в том, чтобы в ближайшее время российские спортсмены проводили сборы за рубежом: «Российская Федерация полностью обеспечена федеральными и региональными базами подготовки. Карантин ещё раз заставил нас задуматься о том, что мы должны быть готовы полностью обеспечивать деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация не возникла».

Министр выразил надежду, что к осени нормализуется внутрироссийский спортивный календарь. «Тренировочные занятия спортсменов не прекращались ни на один день, они просто приобрели новые формы, да, они были дискомфортными, – сказал Олег Матыцин. – Но надо искать полезное – было проведено много теоретических занятий, перестроены планы, модели подготовки. Надеюсь, к осени в России нормализуется привычный календарь. В начале сентября должны пройти Игры стран СНГ, осенью – комплексные соревнования: Спартакиада учащихся и Универсиада. Что касается международного календаря, то всё зависит от ситуации в каждой из стран, от возможности организаторов обеспечить безопасность и защиту здоровья спортсменов и всех участников. В этом году в России запланировано проведение Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике. Более точно будем знать в ближайшее время. Это зависит от ситуации, связанной со здоровьем и безопасностью людей».

Справочно:

С 24 мая Минспорт России организовал поэтапное открытие подведомственных Министерству федеральных баз для тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации. По предложению общероссийских спортивных федераций был сформирован график тренировочных мероприятий членов сборных команд страны на июнь.

В настоящее время ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» и ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» организуют тренировочные мероприятия спортсменов сборных команд страны по восьми видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, шорт-трек, фигурное катание на коньках, баскетбол (3х3), плавание, прыжки в воду и синхронное плавание.

С 1 июня на территории филиала ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в Кисловодске (Ставропольский край) подготовку к тренировочным мероприятиям осуществляют спортсмены по фигурному катанию на коньках. Со 2 июня на базе «Юг Спорт» в Сочи начали подготовку спортсмены сборной России по парусному спорту. С 7 июня в ФГБУ «Республиканская учебно-тренировочная база «Ока» в Алексине (Тульская область) начали подготовку спортсмены по конькобежному спорту.

На сегодняшний день на указанных федеральных базах в режиме карантина находятся 360 членов спортивных сборных команд Российской Федерации.

Всего в июне на федеральных базах Минспорта России, в том числе в ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште (Республика Крым), тренировочный процесс будет организован по 25 видам спорта для 1105 членов сборных команд России, из них 870 спортсменов по летним олимпийским видам спорта, 167 по зимним олимпийским видам спорта, 42 по паралимпийским видам спорта, 26 по неолимпийским видам спорта.

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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